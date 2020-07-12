Матыцин ответил на вопрос о том, целесообразно ли было возобновлять РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что решение возобновить чемпионат Россиийской премьер-лиги (РПЛ) на фоне пандемии коронавируса было правильным, несмотря на ряд заболевших футболистов и работников клубов.

«Возобновлять РПЛ однозначно стоило. Это важнейший опыт для российского спорта, когда чемпионат восстанавливается после пандемии. В непростых условиях РПЛ отрабатывает модель взаимодействия спортивных организаций, правительства, Роспотребнадзора, которой последуют уже другие виды спорта. Сложно было ждать, что все пройдёт без осечек. Мы встречаемся с пандемией впервые. Руководители, проходящие суровую школу восстановления чемпионата, и сегодня уже гораздо более адаптированы к этим условиям. Решение возобновить чемпионат было правильным и важным», — цитирует Матыцина «Российская газета».

Чемпионат РПЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновление первенства состоялось 19 июня.

Ранее Матыцин назвал позицию главы World Athletics демонстрацией деформации олимпийского сознания.