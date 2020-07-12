Ян назвал вероятного соперника по первой защите титула в UFC

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Российский боец Пётр Ян считает, что американец Алджамейн Стерлинг заслуживает поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Ян назвал вероятного соперника по первой защите титула в UFC
  • © Chris Unger / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Я думаю, что Алджамейн Стерлинг заслужил право подраться за титул. Этот парень победил многих ребят и высоко стоит в рейтинге. Я думаю, что он достоин драться за пояс», — сказал Ян MMA Junkie.

Россиянин завоевал титул чемпиона UFC, 12 июля нокаутировав бразильца Жозе Алдо. Пояс был вакантным после ухода на пенсию американца Генри Сехудо.

Ранее сообщалось, что говорил Ян после победы над Алдо на турнире UFC 251.

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