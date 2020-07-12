Евсеев остался доволен игрой «Уфы» в матче РПЛ с «Локомотивом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный исход матча с московским «Локомотивом» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Наш полурезервный состав играет на равных с командой, которая ставит высокие задачи. Я доволен своими ребятами. Эти ребята все с первого тура у нас. Значит, мы не ошиблись в них. Шанс представился — они воспользовались. Многие играли не на своих позициях, но справились», — приводит слова Евсеева Sport24.

Матч «Локомотив» — «Уфа» завершился вничью (1:1).

Ранее Марко Николич рассказал, что ему не понравилось в игре «Локомотива» в матче с «Уфой».