Евсеев остался доволен игрой «Уфы» в матче РПЛ с «Локомотивом»
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«Наш полурезервный состав играет на равных с командой, которая ставит высокие задачи. Я доволен своими ребятами. Эти ребята все с первого тура у нас. Значит, мы не ошиблись в них. Шанс представился — они воспользовались. Многие играли не на своих позициях, но справились», — приводит слова Евсеева Sport24.
Матч «Локомотив» — «Уфа» завершился вничью (1:1).
Ранее Марко Николич рассказал, что ему не понравилось в игре «Локомотива» в матче с «Уфой».