«Астон Вилла» победила «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

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Бирмингемская «Астон Вилла» одержала победу над «Кристал Пэлас» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Астон Вилла» победила «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая на «Вилла Парк» в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу клубу «Астон Вилла» принесли два гола Махмуда Хассана, забившего на второй компенсированной к первому тайму и 59-й минутах.

Уже в компенсированное ко второму тайму время форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке получил прямую красную карточку.

«Астон Вилла» с 30 очками поднялась на 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» с 42 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что форвард «Кристал Пэлас» получил расистские угрозы перед матчем с командой «Астон Вилла».

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