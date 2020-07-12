Тутберидзе: фигурное катание делает наш мир лучше

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе записала видеообращение для болельщиков.

«Все мы с большой любовью относимся к фигурному катанию. Наш прекрасный спорт делает наш мир лучше. Эта мысль мотивирует нас продолжать тренироваться и становиться лучше. Особенно это касается нынешней необычной ситуации, когда невозможно продолжать тренировки в привычном режиме, а соревнования отменяются. Я уверена, что любовь поможет нам пройти через всё это», — заявила Тутберидзе в своём видеообращении в Instagram.

Ранее она назвала любовь к своей работе секретом своих успехов в тренерской деятельности.