Тутберидзе назвала любовь к своей работе секретом своих успехов в тренерской деятельности

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, комментируя присуждение ей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер», рассказало о секрете своего успеха.

«Для меня, как, наверное, и для каждого тренера, — это признание уже проделанного пути, проделанной работы. Тем более что соперники у меня были очень достойные. И оказаться в номинантах было уже честью. Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное в предложенных обстоятельствах. А секрет нашей работы очень прост — мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет», — приводит слова Тутберидзе пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

На победу в номинации также претендовали американский тренер Рафаэл Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Ранее Евгений Плющенко прокомментировал признание Тутберидзе лучшим тренером года по версии ISU.