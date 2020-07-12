Тутберидзе назвала любовь к своей работе секретом своих успехов в тренерской деятельности

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, комментируя присуждение ей премии ISU Skating Awards в номинации «Лучший тренер», рассказало о секрете своего успеха.
Тутберидзе назвала любовь к своей работе секретом своих успехов в тренерской деятельности
  • Reuters

«Для меня, как, наверное, и для каждого тренера, — это признание уже проделанного пути, проделанной работы. Тем более что соперники у меня были очень достойные. И оказаться в номинантах было уже честью. Мы просто стараемся каждый день сделать хоть что-то полезное в предложенных обстоятельствах. А секрет нашей работы очень прост — мы работаем с любовью к своему делу, и ничего другого нет», — приводит слова Тутберидзе пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

На победу в номинации также претендовали американский тренер Рафаэл Арутюнян и канадец Брайан Орсер.

Ранее Евгений Плющенко прокомментировал признание Тутберидзе лучшим тренером года по версии ISU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить