Форвард «Кристал Пэлас» получил расистские угрозы перед матчем с «Астон Виллой»
- Reuters
В своём Twitter Заха опубликовал скриншоты сообщений, полученных в Instagram, в которых ему угрожают проникновением в его дом, если он отличится в предстоящей встрече. К сообщениям прилагались изображения людей в белых колпаках.
В нынешнем сезоне Заха сыграл в 35 матчах за «Кристал Пэлас», в которых забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ.