Форвард «Кристал Пэлас» получил расистские угрозы перед матчем с «Астон Виллой»

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Нападающий лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха сообщил, что получил сообщения с оскорблениями и угрозами на расовой почве накануне матча 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с бирмингемской «Астон Виллой».
Форвард «Кристал Пэлас» получил расистские угрозы перед матчем с «Астон Виллой»
  • Reuters

В своём Twitter Заха опубликовал скриншоты сообщений, полученных в Instagram, в которых ему угрожают проникновением в его дом, если он отличится в предстоящей встрече. К сообщениям прилагались изображения людей в белых колпаках.

В нынешнем сезоне Заха сыграл в 35 матчах за «Кристал Пэлас», в которых забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ.

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