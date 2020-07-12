«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

«Вулверхэмптон Уондерерс» одержал разгромную победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Вулверхэмптону» принесли голы Рауля Хименеса, Леандера Дендонкера и Диогу Жоты, забивших на второй компенсированной минуте с пенальти, 46-й и 74-й минутах соответственно.

«Вулверхэмптон» с 55 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 45 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» в матче АПЛ.