«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ

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«Вулверхэмптон Уондерерс» одержал разгромную победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Вулверхэмптон» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Вулверхэмптону» принесли голы Рауля Хименеса, Леандера Дендонкера и Диогу Жоты, забивших на второй компенсированной минуте с пенальти, 46-й и 74-й минутах соответственно.

«Вулверхэмптон» с 55 очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 45 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что хет-трик Стерлинга помог «Манчестер Сити» разгромить «Брайтон» в матче АПЛ.

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