Глава UFC недоволен судейством боя между Волкановски и Холлоуэем

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт остался недоволен работой судей в титульном поединке между действующим чемпионом в полулёгком весе Александером Волкановски и экс-чемпионом в этой весовой категории Максом Холлоуэем.
Глава UFC недоволен судейством боя между Волкановски и Холлоуэем
  • Reuters

«Плохое судейское решение. Третий бой Макса с Алексом? Не знаю. Кто-нибудь из вас увидел, что Волкановски победил? Из журналистов — никто. Не знаю, надо выяснить, будет ли их третий бой», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Поединок Волкановски и Холлоуэя продолжался все пять раундов. Судьи раздельным решением отдали победу действующему чемпиону.

Ранее сообщалось, что Джастин Гэтжи раскритиковал решение судей боя между Волкановски и Холлоуэем.

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