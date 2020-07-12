Гонщица «Формулы-3 недовольна, что россиянина Смоляра не оштрафовали за столкновение с ней

Немецкая гонщица Campos Racing София Флёрш осталась недовольна решением судей второго этапа «Формулы-3» Гран-при Штирии в отношении инцидента с участием российского пилота ART Grand Prix Александра Смоляра.

На 11-м круге воскресной гонки между болидами Смоляра и Флёрш произошёл контакт, во время обгонного манёвра в исполнении россиянина, после чего немку развернуло, и после удара о заграждение она была вынуждена сойти с дистанции. В итоге Смоляр сумел финишировать 21-м.

После гонки судьи рассмотрели эпизод и не стали применять санкций к россиянину, на что Флёрш написала в своём Twitter: «… санкций не последует …». Позднее она ретвитнула сообщение одного из болельщиков «Очевидно, что Смоляр поворачивает влево и бьёт тебя сзади. Нелепое решение со стороны стюардов».

Ранее сообщалось, что Роберт Шварцман сошёл во второй гонке второго этапа «Формулы-2».