Шварцман сошёл во второй гонке второго этапа «Формулы-2»

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Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман не сумел финишировать во второй гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.
Шварцман сошёл во второй гонке второго этапа «Формулы-2»
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Россиянин, одержавший победу в первой гонке уикенда, стартовал восьмым, но завершил гонку, уже на первом повороте первого круга вылетев за пределы трассы.

Победу одержал датчанин Кристиан Лундгор из команды ART Grand Prix. Вторым финишировал британец Даниэль Тиктум из DAMS. Тройку призёров замкнул австралиец Маркус Армстронг из ART Grand Prix.

Россиянин Никита Мазепин из Hitech впервые в сезоне набрал очки, завершив гонку на восьмом месте, а Артём Маркелов финишировал 16-м.

Ранее Шварцман признался, что был удивлён своей победе уже на втором этапе «Формулы-2».

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