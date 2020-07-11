Шварцман признался, что был удивлён своей победе уже на втором этапе «Формулы-2»

Российский гонщик команды Prema Роберт Шварцман прокомментировал свою победу в первой гонке второго этапа «Формулы-2» — Гран-при Штирии.

«Я стартовал шестым и отыгрывал позиции, стараясь не слишком рисковать на очень мокрой трассе. Стратегия была отличной: после пит-стопа сумел обогнать Чжоу Гуаньюя и захватить лидерство, ну а на последних кругах пытался контролировать работу шин, при этом сражаясь с Юки Цунодой. Всё закончилось хорошо», — приводит слова Шварцмана пресс-служба гоночной академии Ferrari.

Он отметил, что был удивлён своей победе уже на втором этапе сезона.

«Не скрою, был удивлён, что оказался на верхней ступени подиума уже во второй уикенд в столь непростой серии, как «Формула-2». Хочу сильно поблагодарить команду за поддержку. Посвящаю победу папе», — добавил россиянин.

Шварцман проводит дебютный сезон в «Формуле-2». В прошлом году он стал чемпионом «Формулы-3».

Ранее сообщалось, что Шварцман победил в первой гонке второго этапа «Формулы-2».