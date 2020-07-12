Акинфеев заявил, что Слуцкий не изменился со времён работы в ЦСКА

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о «Рубине» и главном тренере казанской команды Леониде Слуцком накануне матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Как мне нынешний «Рубин»? Это уже совсем другая команда, с молодыми талантами из Грузии. Играют тоже от обороны, как и раньше, на контратаках. Опасно выбегают через фланги. Любой матч с «Рубином», в каком состоянии ни находились бы команды, по определению тяжёлый. А ведь ещё есть Леонид Викторович, так что у соперника будет двойной настрой. Очень интересно вживую посмотреть, как Слуцкий выстроит против нас игру, как всё сложится», — приводит слова Акинфеева Sport24.

Он отметил, что Слуцкий всем всё доказал и что он квалифицированный тренер топ-уровня.

«Перед игрой шансы всегда 50 на 50. Но, действительно, каждый знает сильные и слабые стороны соперника, мы смотрим его игры, обзоры, кто-то даже статистику. Викторович по большому счёту не изменился со времён карьеры в ЦСКА», — добавил голкипер.

Матч ЦСКА — «Рубин» состоится 12 июля в Москве на «ВЭБ Арене» и начнётся в 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что Гершкович назвал достоинства ЦСКА и «Рубина» перед их матчем в 28-м туре РПЛ.