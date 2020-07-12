Гершкович назвал достоинства ЦСКА и «Рубина» перед их матчем в 28-м туре РПЛ

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович считает, что в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Рубин» нет фаворита.

Он также высказал мнение, что игра «должна получиться захватывающей» и её будет интересно смотреть с точки зрения турнирных раскладов.

«У «Рубина» за последнее время есть достаточно серьёзные сдвиги в качестве игры. Казанцы выдали просто великолепный матч с «Краснодаром» в прошлом туре чемпионата. ЦСКА же в двух последних встречах уверенно и крупно обыграл своих соперников. Так что очная игра этих двух коллективов будет крайне интересной. Тем более что армейцы сейчас зацепились за возможность попасть в Лигу чемпионов благодаря невыразительной игре «Краснодара», — цитируют Гершковича «Известия».

Ранее сообщалось, что матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА перенесён.