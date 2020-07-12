Радионова об ISU Skating Awards: пока у премии нет большой значимости

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Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова высказала мнение о премии ISU Skating Awards.
Радионова об ISU Skating Awards: пока у премии нет большой значимости
  • РИА Новости

«Для фигурного катания такой формат награждения — это что-то новое и необычное. Пока у премии нет большой значимости, но это любопытное развлекательное действо. Если будет продолжение, то это событие будет набирать обороты. Думаю, что для зрителей это интересно. Жаль, что из-за пандемии церемонию не получилось провести в реальности во время чемпионата мира, уверена, что было бы очень красиво», — приводит слова Радионовой РИА Новости.

ISU Skating Awards была создана в 2019 году. Прошедшее 11 июля награждение стало первым в истории премии.

Ранее Ягудин отреагировал на слова Плющенко о премии ISU в номинации «Лучший новичок».

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