Ягудин отреагировал на слова Плющенко о премии ISU «Лучший новичок»
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- РИА Новости
«Смешно… Естественно, Алёна Косторная! Вообще без вопросов!» — написал Ягудин в сториз в своём Instagram.
Победу в номинации одержала Алёна Косторная. Кроме неё, на награду претендовали также Трусова и представительница Южной Кореи Ю Ён.
В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).
Ранее Ягудин высказался об отсутствии Алины Загитовой в числе номинантов ISU Skating Awards.