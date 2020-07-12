Ягудин отреагировал на слова Плющенко о премии ISU «Лучший новичок»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на слова двукратного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко, который назвал несправедливым тот факт, что Александра Трусова не получила награду в номинации «Лучший новичок» премии ISU Skating Awards.
Ягудин отреагировал на слова Плющенко о премии ISU «Лучший новичок»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Смешно… Естественно, Алёна Косторная! Вообще без вопросов!» — написал Ягудин в сториз в своём Instagram.

Победу в номинации одержала Алёна Косторная. Кроме неё, на награду претендовали также Трусова и представительница Южной Кореи Ю Ён.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее Ягудин высказался об отсутствии Алины Загитовой в числе номинантов ISU Skating Awards.

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