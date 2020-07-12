Ягудин отреагировал на слова Плющенко о премии ISU «Лучший новичок»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин отреагировал на слова двукратного победителя Олимпийских игр Евгения Плющенко, который назвал несправедливым тот факт, что Александра Трусова не получила награду в номинации «Лучший новичок» премии ISU Skating Awards.

«Смешно… Естественно, Алёна Косторная! Вообще без вопросов!» — написал Ягудин в сториз в своём Instagram.

Победу в номинации одержала Алёна Косторная. Кроме неё, на награду претендовали также Трусова и представительница Южной Кореи Ю Ён.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее Ягудин высказался об отсутствии Алины Загитовой в числе номинантов ISU Skating Awards.