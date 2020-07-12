Хоккеист Зарипов заявил, что пока не планирует завершать карьеру

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Форвард казанского «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
Хоккеист Зарипов заявил, что пока не планирует завершать карьеру
  • РИА Новости

«Моя карьера подходит к завершению. А собственно ощущения, они да, изменились, конечно, но не намного. Вот ответственности больше стало. Прежде всего к результату. Пока у меня нет никаких планов завершать игровую карьеру. Потому что есть силы и, самое главное, желание. Осталось только всё это реализовать и доказать руководству, что я просто так не сдамся, как, возможно, кто-то думает. И помогу команде ещё раз добраться до самой верхней планки нашего чемпионата. И ещё хочется улучшить свой личный рекорд, переписать его — пока у меня пять Кубков Гагарина, хочется ещё», — приводит слова Зарипова «Татар-Информ».

Для 39-летнего хоккеиста предстоящий сезон станет 24-м по счёту в карьере. Он является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Дацюк подписал новый контракт с «Автомобилистом».

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