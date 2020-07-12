Источник: РФС проверит причастность Лапочкина к игре на тотализаторе

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Российский футбольный союз (РФС) проведёт проверку возможной причастности судьи Сергея Лапочкина к делу об игре на спортивном тотализаторе.
Источник: РФС проверит причастность Лапочкина к игре на тотализаторе
  • РИА Новости

Об этом проинформировал Metaratings.ru со ссылкой на неназванный источник в РФС. Также сообщается, что российские футбольные власти знают о подозрениях в отношении Лапочкина и ждут реакции из ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что арбитр одного из последних матчей «Спартака» в Российской премьер-лиге уличён в игре на тотализаторе. Лапочкин судил игру красно-белых с «Локомотивом» (1:1), в которой наказал «Спартак» назначением пенальти и удалил наставника Доменико Тедеско. Также о том, что в ставках был уличён именно Лапочкин, заявил комментатор Алексей Андронов.

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