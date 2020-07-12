Источник: судья РПЛ делал ставки на тотализаторе
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Об этом сообщает Telegram-канал «Дай ударитЪ». Если верить источнику, в ближайшее время об инциденте должно быть объявлено официально. Имя арбитра не называется. Однако известный в прошлом футболист, а ныне менеджер Роман Орещук намекнул в своём Twitter, что это мог быть Сергей Лапочкин.
«Эх, Лапочкин, Лапочкин», — написал он в Twitter.
Имя судьи раскрыл и комментатор Алексей Андронов.
«Всё больше ходит слухов о том, что этим арбитром является Сергей Лапочкин — младший. Если это окажется правдой, это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России», — написал он в своём Telegram-канале.
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