Источник: судья РПЛ делал ставки на тотализаторе

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Судья одного из последних матчей «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) уличён в игре на тотализаторе.
Источник: судья РПЛ делал ставки на тотализаторе
  • Pixabay

Об этом сообщает Telegram-канал «Дай ударитЪ». Если верить источнику, в ближайшее время об инциденте должно быть объявлено официально. Имя арбитра не называется. Однако известный в прошлом футболист, а ныне менеджер Роман Орещук намекнул в своём Twitter, что это мог быть Сергей Лапочкин.

«Эх, Лапочкин, Лапочкин», — написал он в Twitter.

Имя судьи раскрыл и комментатор Алексей Андронов.

«Всё больше ходит слухов о том, что этим арбитром является Сергей Лапочкин — младший. Если это окажется правдой, это будет очень неприятный удар по российскому судейству. Это не какой-то ноунейм, это судья ФИФА, признававшийся лучшим в России», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что глава КДК РФС назвал причину дисквалификации Доменико Тедеско.

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