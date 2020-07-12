Николишин прокомментировал отказ НХЛ дозаявлять новичков после возобновления сезона

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Знаменитый в прошлом хоккеист, а ныне скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин высказался о решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить клубам заявлять новичков, приглашённых весной или летом.
Николишин прокомментировал отказ НХЛ дозаявлять новичков после возобновления сезона
  • РИА Новости

«Это же пункт регламента, и об этом неоднократно говорилось. Просто некоторые пытались раздуть какую-то сенсацию. Лично мне изначально было понятно, что НХЛ не будет менять правила по ходу сезона. Поэтому конечное решение лиги для меня сюрпризом не стало», — приводит слова Николишина газета «Известия».

Ранее сообщалось, что НХЛ запретила клубам обнародовать результаты тестирования игроков на коронавирус.

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