Названы обладатели бонусов за лучшие выступления на UFC 251

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Стали известны имена обладателей денежных бонусов за лучшие выступления на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Названы обладатели бонусов за лучшие выступления на UFC 251
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба UFC, бонусы за лучшие выступления получат англичанин Дэйви Грант, который победил американца Мартина Дэя, и представитель Чехии Иржи Прохазка, нокаутировавший седьмого номера рейтинга полутяжёлого веса Волкана Оздемира из Швейцарии.

Лучшим боем вечера признан поединок между бразильянкой Джессикой Андраде и Роуз Намаюнас, в котором победу одержала американка.

Каждый боец получит по $50 тыс. в качестве бонуса за лучший бой и лучшее выступление вечера.

Ранее чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался по поводу остановки поединка с Жозе Алдо.

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