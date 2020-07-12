СМИ: «Спартак» может купить у «Уфы» двух игроков обороны
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По информации «Спорт-Экспресса», речь идёт о румыне Йонуце Неделчару и грузине Джемале Табидзе. Как уточняет источник, кандидатуры исполнителей рассматриваются вне зависимости от ситуации с главным тренером команды.
Один из лидеров оборонительной линии «Спартака» Самуэль Жиго при этом может покинуть клуб, если получит хорошее предложение из Европы.
Ранее Газизов прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи».