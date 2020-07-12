СМИ: «Спартак» может купить у «Уфы» двух игроков обороны

Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов хочет пригласить из «Уфы», где он работал ранее, двух центральных защитников.

По информации «Спорт-Экспресса», речь идёт о румыне Йонуце Неделчару и грузине Джемале Табидзе. Как уточняет источник, кандидатуры исполнителей рассматриваются вне зависимости от ситуации с главным тренером команды.

Один из лидеров оборонительной линии «Спартака» Самуэль Жиго при этом может покинуть клуб, если получит хорошее предложение из Европы.

Ранее Газизов прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи».