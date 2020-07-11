Газизов о проигрыше «Сочи»: результат разочаровывает, но игра «Спартака» понравилась
- @fcsm_official
«Команда играла хорошо. Движение было, мне всё понравилось. Ребята хотели победить, у нас всё впереди. Двигаемся в нужном направлении. О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх. Следующая игра — всегда самая важная. Зашёл к команде, поблагодарил за то, что хорошо играли. Результат разочаровывает, но игра понравилась. Уверен, у нас всё будет хорошо», — приводит слова Газизова «Чемпионат».
«Спартак» с 33 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ достигла пяти матчей.