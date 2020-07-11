Газизов о проигрыше «Сочи»: результат разочаровывает, но игра «Спартака» понравилась

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Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов о проигрыше «Сочи»: результат разочаровывает, но игра «Спартака» понравилась
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«Команда играла хорошо. Движение было, мне всё понравилось. Ребята хотели победить, у нас всё впереди. Двигаемся в нужном направлении. О судействе говорить не хочу, нам нужно концентрироваться на следующих играх. Следующая игра — всегда самая важная. Зашёл к команде, поблагодарил за то, что хорошо играли. Результат разочаровывает, но игра понравилась. Уверен, у нас всё будет хорошо», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

«Спартак» с 33 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ достигла пяти матчей.

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