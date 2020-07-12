Арбитр Федотов уверен, что Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
По мнению Федотова, в том эпизоде игрок «Сочи» сыграл рукой в своей штрафной площади.
«Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивает в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает. Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи», — приводит слова судьи «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что один из судей РПЛ делал ставки на тотализаторе.