Арбитр Федотов уверен, что Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче со «Спартаком»

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Известный футбольный судья Игорь Федотов считает, что его коллега Сергей Иванов должен был назначить пенальти в пользу «Спартака» на 49-й минуте выездного матча с «Сочи» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арбитр Федотов уверен, что Иванов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Сочи» в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

По мнению Федотова, в том эпизоде игрок «Сочи» сыграл рукой в своей штрафной площади.

«Пересмотрел повтор много раз — защитник хозяев находится на линии штрафной, он разворачивает в сторону ворот, а рука, соответственно, находится в штрафной. Можно даже по проекции посмотреть, где он выпрыгивает. Следовало назначить пенальти в ворота «Сочи», — приводит слова судьи «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что один из судей РПЛ делал ставки на тотализаторе.

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