Кафельников жёстко охарактеризовал игру «Спартака» в текущем сезоне

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Знаменитый в прошлом теннисист Евгений Кафельников подверг резкой критике игру московского «Спартака», за который он болеет.
Кафельников жёстко охарактеризовал игру «Спартака» в текущем сезоне
  • @fcsm_official
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Экс-спортсмен попросил не связывать спорные судейские решения в матчах с участием этой команды с заговором.

«Только не убеждайте меня, что есть какой-то заговор против «Спартака»! С такой игрой и таким подбором игроков можно только довольствоваться присутствием в РПЛ. Эта команда — худшая на моей памяти», — написал Кафельников в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Андреас Хинкель назвал причины проигрышей команды в нынешнем сезоне.

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