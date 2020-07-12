Кафельников жёстко охарактеризовал игру «Спартака» в текущем сезоне
- @fcsm_official
Экс-спортсмен попросил не связывать спорные судейские решения в матчах с участием этой команды с заговором.
«Только не убеждайте меня, что есть какой-то заговор против «Спартака»! С такой игрой и таким подбором игроков можно только довольствоваться присутствием в РПЛ. Эта команда — худшая на моей памяти», — написал Кафельников в своём Twitter.
Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Андреас Хинкель назвал причины проигрышей команды в нынешнем сезоне.