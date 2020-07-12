Тренер «Спартака» Хинкель назвал причины проигрышей команды в нынешнем сезоне

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Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель высказал мнение о причинах поражений команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Спартака» Хинкель назвал причины проигрышей команды в нынешнем сезоне
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«Фактор не один, а несколько. Непростой сезон и ситуация в команде. У нас молодые игроки, они сражаются, но им непросто. Это для них будет хорошим опытом в будущем, они преодолеют этот этап, и этот опыт им поможет. Верим в них и верим, что они смогут вырасти», — приводит слова Хинкеля «Чемпионат».

«Спартак» с 33 очками занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые в нынешнем сезоне потерпели 13 поражений при девяти победах и шести ничьих.

Ранее сообщалось, что безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ достигла пяти матчей.

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