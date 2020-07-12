Гаджиев высказался о возможном бое Яна и Сехудо за пояс UFC
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«Если Сехудо вернётся, нас ждёт большая история. Бой Сехудо — Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвёт мир ММА. Это большой объём просмотров и большие деньги для всех участников. Для Пети было бы круто, чтобы Сехудо вернулся», — цитирует Гаджиева ТАСС.
Напомним, что титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.
Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее Олег Тактаров заявил, что Ян стал легендой после завоевания титула UFC.