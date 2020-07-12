Гаджиев высказался о возможном бое Яна и Сехудо за пояс UFC

Короткая ссылка
Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что после победы над бразильцем Жозе Алдо и завоеванием титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян может провести бой с экс-обладателем пояса американцем Генри Сехудо.
Гаджиев высказался о возможном бое Яна и Сехудо за пояс UFC
  • globallookpress.com
  • © Hans Gutknecht

«Если Сехудо вернётся, нас ждёт большая история. Бой Сехудо — Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвёт мир ММА. Это большой объём просмотров и большие деньги для всех участников. Для Пети было бы круто, чтобы Сехудо вернулся», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Напомним, что титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Олег Тактаров заявил, что Ян стал легендой после завоевания титула UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить