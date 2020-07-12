Гаджиев высказался о возможном бое Яна и Сехудо за пояс UFC

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что после победы над бразильцем Жозе Алдо и завоеванием титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян может провести бой с экс-обладателем пояса американцем Генри Сехудо.

«Если Сехудо вернётся, нас ждёт большая история. Бой Сехудо — Ян, несмотря на маленький вес, который обычно не так популярен, взорвёт мир ММА. Это большой объём просмотров и большие деньги для всех участников. Для Пети было бы круто, чтобы Сехудо вернулся», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Напомним, что титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как Сехудо объявил о завершении карьеры.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Олег Тактаров заявил, что Ян стал легендой после завоевания титула UFC.