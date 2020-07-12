Тактаров заявил, что российский боец Ян стал легендой после завоевания титула UFC

Бывший российский боец смешанного стиля Олег Тактаров отреагировал на победу соотечественника Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«У нас теперь новый герой — мальчишка-сибиряк, у которого корни из нескольких национальностей. Такой мультикультурный парень. Это человек, который пробивался через тернии к звёздам, сейчас он легенда, он получает заслуженные лавры. Я думал, что нокаут будет раньше, но всё логично», — цитирует Тактарова ТАСС.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.