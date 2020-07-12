Американский боец MMA Гарбрандт: я сломаю Яна за два раунда

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Коди Гарбрандт высказался о возможном поединке с новым чемпионом организации — россиянином Петром Яном.

«У нас есть незаконченное дело! Я сломаю его за два раунда, а в третьем хочу сломить его дух», — написал Гарбрандт в своём Twitter.

12 июня Ян нокаутировал бразильца Жозе Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Алджамейн Стерлинг признался, что не может дождаться, когда окажется в октагоне с Яном.