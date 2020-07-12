Стерлинг — Яну: не могу дождаться, когда окажусь с тобой в октагоне
- Reuters
- © Jerry Lai-USA TODAY Sports
«Отличный бой, ребята! Полностью заслуженная победа Петра Яна! Ты отличный боец! Не могу дождаться, когда окажусь с тобой вместе в октагоне!» — написал Стерлинг в своём Twitter.
Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее сообщалось, что Ян установил рекорд легчайшей весовой категории UFC по значимым ударам.