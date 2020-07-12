Ян установил рекорд легчайшей весовой категории UFC по значимым ударам

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Российский боец смешанного стиля Пётр Ян установил рекорд легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по значимым ударам.
Ян установил рекорд легчайшей весовой категории UFC по значимым ударам
  • Reuters
  • © Jeff Bottari/Zuffa LLC via USA TODAY Sports

Как сообщает аналитик UFC Майкл Кэрролл в Twitter, в бою с бразильцем Жозе Алдо Ян нанёс 194 значимых удара, что является лучшим показателем в истории в легчайшем дивизионе.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян опубликовал фото с поясом чемпиона UFC в легчайшем весе в Instagram.

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