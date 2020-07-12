Ян установил рекорд легчайшей весовой категории UFC по значимым ударам
- Reuters
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Как сообщает аналитик UFC Майкл Кэрролл в Twitter, в бою с бразильцем Жозе Алдо Ян нанёс 194 значимых удара, что является лучшим показателем в истории в легчайшем дивизионе.
Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее Ян опубликовал фото с поясом чемпиона UFC в легчайшем весе в Instagram.