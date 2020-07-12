Ян установил рекорд легчайшей весовой категории UFC по значимым ударам

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян установил рекорд легчайшей весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по значимым ударам.

Как сообщает аналитик UFC Майкл Кэрролл в Twitter, в бою с бразильцем Жозе Алдо Ян нанёс 194 значимых удара, что является лучшим показателем в истории в легчайшем дивизионе.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Ян опубликовал фото с поясом чемпиона UFC в легчайшем весе в Instagram.