Ян: буду защищать титул UFC самым достойным образом

Российский боец смешанного стиля Пётр Ян записал видеообращение к болельщикам в соцсетях после победы над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Друзья, всем привет. Хочу сказать всем огромное спасибо — всем, кто меня поддерживал и кто за меня болел. Всех ценю и уважаю. Верьте в себя. Мы будем защищать этот пояс самым достойным образом», — сказал Ян на видео в сториз в своём Instagram.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее в UFC прокомментировали победу россиянина Яна в бою за титул чемпиона в легчайшем весе.