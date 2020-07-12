В UFC прокомментировали победу россиянина Яна в бою за титул чемпиона в легчайшем весе

Короткая ссылка
Вице-президент UFC и глава UFC Russia Андрей Громковский отреагировал на победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
В UFC прокомментировали победу россиянина Яна в бою за титул чемпиона в легчайшем весе
  • globallookpress.com

«Поздравляю Петра Яна с чемпионским титулом и победой! У нас уже два действующих чемпиона из России и три русскоязычных чемпиона. Какая же радость и честь для России, наших спортсменов и болельщиков!» — цитирует Громковского ТАСС.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Александр Шлеменко выразил уверенность, что Ян надолго сохранит титул чемпиона UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить