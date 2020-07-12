В UFC прокомментировали победу россиянина Яна в бою за титул чемпиона в легчайшем весе
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«Поздравляю Петра Яна с чемпионским титулом и победой! У нас уже два действующих чемпиона из России и три русскоязычных чемпиона. Какая же радость и честь для России, наших спортсменов и болельщиков!» — цитирует Громковского ТАСС.
Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.
Ранее Александр Шлеменко выразил уверенность, что Ян надолго сохранит титул чемпиона UFC.