В UFC прокомментировали победу россиянина Яна в бою за титул чемпиона в легчайшем весе

Вице-президент UFC и глава UFC Russia Андрей Громковский отреагировал на победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

«Поздравляю Петра Яна с чемпионским титулом и победой! У нас уже два действующих чемпиона из России и три русскоязычных чемпиона. Какая же радость и честь для России, наших спортсменов и болельщиков!» — цитирует Громковского ТАСС.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее Александр Шлеменко выразил уверенность, что Ян надолго сохранит титул чемпиона UFC.