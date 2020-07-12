Шлеменко: Ян надолго сохранит титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко отреагировал на победу соотечественника Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Петя прошёл проверку на духовные качества. Не побоюсь сделать такое заявление, что Петя надолго зашёл на чемпионство. Это был сложный бой для Пети, изматывал он соперника или нет. Пока нужно просто радоваться его поясу. Нокаут выглядит логично. Тем более что я предсказывал нокаут в поздних раундах», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее сообщалось, что Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC.