Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов UFC

После победы Петра Яна над Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Россия вышла на второе место по количеству действующих чемпионов организации.

Теперь титулами UFC владеют два россиянина: Ян стал обладателем пояса организации в легчайшем весе, а Хабиб Нурмагомедов является чемпионом в лёгком весе.

Лидируют в данном рейтинге США. Американцы владеют тремя титулами UFC.

Ян нокаутировал Алдо в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Поединок состоялся на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Для россиянина эта победа стала 15-й в MMA при одном поражении. Алдо проиграл седьмой поединок за карьеру при 28 победах.

Ранее экс-чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо отреагировал на победу Яна в бою с Алдо за вакантный титул.