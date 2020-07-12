Британец Грант нокаутировал американца Дэя в первом поединке UFC 251

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Британский боец Дэйви Грант одержал победу над американцем Мартином Дэем на турнире UFC 251, который проходит в Абу-Даби.
Британец Грант нокаутировал американца Дэя в первом поединке UFC 251
  • Gettyimages.ru

Поединок завершился в третьем раунде. Грант отправил Дэя в нокаут и одержал десятую победу в карьере. Также в послужном списке Дэйви значится четыре поражения. При этом в предыдущей схватке он взял верх над россиянином Григорием Поповым.

Ранее Джон Хатчинсон, тренер по боксу российского бойца Петра Яна в клубе Tiger Muay Thai, сравнил своего подопечного с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.

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