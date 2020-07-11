Хатчинсон сравнил Яна с Макгрегором

Джон Хатчинсон, тренер по боксу российского бойца Петра Яна в клубе Tiger Muay Thai, сравнил своего подопечного с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором.

«Как я сразу написал в своих заметках, которые потом показал Петру: «Этот парень боксирует лучше, чем Макгрегор». Они похожи своим умном подходе к боксированию. Что касается схватки с Жозе, то Яну мощи не занимать. Всегда напоминаю ему: «Не надо стремиться к быстрому нокауту. Тебе представится такая возможность, только сначала замани его в свою ловушку». Нам не обязательно сразу бросаться в бой, можно заставить Алдо поплатиться», — рассказал Хатчинсон RT.

Ранее он заявил, что Ян во всём стремится быть первым.