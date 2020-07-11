Тренер по боксу заявил, что Ян во всём стремится быть первым

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Джон Хатчинсон, тренер по боксу российского бойца Петра Яна в клубе Tiger Muay Thai, рассказал о целеустремлённости своего подопечного.
Тренер по боксу заявил, что Ян во всём стремится быть первым
  • © Chris Unger / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Пётр не только талантлив, но и настроен на то, чтобы быть лучшим во всём, чем занимается. Например, мы подготовили новое упражнение на время. Так вот, в первый же день он установил рекорд — где-то 52 прыжка за минуту. Потом кто-то этот результат побил, и на следующий день Ян улучшил новый рекорд на 14 прыжков. И так везде: неважно, будь то пробежки или что ещё, — в любом деле он должен быть первым», — рассказал Хатчинсон RT.

Ранее тренер высказал мнение об уровне владения Яна английским языком.

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