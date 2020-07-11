Ирландский наставник Хатчинсон: Ян говорит по-английски лучше меня

Джон Хатчинсон, тренер по боксу российского бойца Петра Яна в клубе Tiger Muay Thai, высказал мнение об уровне владения английским языком своего подопечного.

«Это очень забавно, но в действительности он говорит по-английски лучше меня. Его последний бой проходил в Лас-Вегасе. В гостинице я подошёл к стойке регистрации, но из-за акцента меня просто не понимали, просили повторить. Тогда Ян сказал: «Не волнуйтесь, тренер, у меня всё под контролем». И он заговорил с ними на идеальном английском. Он очень продвинулся в этом плане. Но временами мы прекрасно обходимся и без слов, жестами показывая друг другу, над чем работаем. Если ему требуется помощь, Саят Абдрахманов (менеджер Яна. — RT) или ещё кто-то может объяснить, но Пётр невероятно умён. Он всё схватывает на лету», — рассказал Хатчинсон RT.

Ранее тренер рассказал, что с самого начала работы с Яном заметил в россиянине будущего чемпиона.