Ирландский наставник Хатчинсон: Ян говорит по-английски лучше меня

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Джон Хатчинсон, тренер по боксу российского бойца Петра Яна в клубе Tiger Muay Thai, высказал мнение об уровне владения английским языком своего подопечного.
Ирландский наставник Хатчинсон: Ян говорит по-английски лучше меня
  • Reuters

«Это очень забавно, но в действительности он говорит по-английски лучше меня. Его последний бой проходил в Лас-Вегасе. В гостинице я подошёл к стойке регистрации, но из-за акцента меня просто не понимали, просили повторить. Тогда Ян сказал: «Не волнуйтесь, тренер, у меня всё под контролем». И он заговорил с ними на идеальном английском. Он очень продвинулся в этом плане. Но временами мы прекрасно обходимся и без слов, жестами показывая друг другу, над чем работаем. Если ему требуется помощь, Саят Абдрахманов (менеджер Яна. — RT) или ещё кто-то может объяснить, но Пётр невероятно умён. Он всё схватывает на лету», — рассказал Хатчинсон RT.

Ранее тренер рассказал, что с самого начала работы с Яном заметил в россиянине будущего чемпиона.

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