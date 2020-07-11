Тренер Яна по боксу: с первого дня понял, что передо мной перспективный боец

Джон Хатчинсон, тренер по боксу бойца Петра Яна в клубе Tiger Muay Thai, рассказал, что с самого начала работы с россиянином заметил в нём будущего чемпиона.

«Да, буквально с первого дня понял, что передо мной перспективный боец. Мы обходились без лишних слов. Нам вообще был не нужен язык, поскольку Пётр сообразительный. Очень быстрый и талантливый. Его боксёрский стиль больше походил на любительский: он постоянно пружинил на ногах, а удары были слабее, чем могли бы быть. Тогда я дал ему несколько небольших советов. Вечером того же дня написал себе заметку: «Пётр Ян — будущий чемпион мира». Вчера я показал ему эту записку, чтобы напомнить, какой большой путь он проделал», — рассказал Хатчинсон RT.

Ранее тренер Яна по борьбе рассказал, какое прозвище дал Петру.