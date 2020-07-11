Тренер Яна по боксу: с первого дня понял, что передо мной перспективный боец
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«Да, буквально с первого дня понял, что передо мной перспективный боец. Мы обходились без лишних слов. Нам вообще был не нужен язык, поскольку Пётр сообразительный. Очень быстрый и талантливый. Его боксёрский стиль больше походил на любительский: он постоянно пружинил на ногах, а удары были слабее, чем могли бы быть. Тогда я дал ему несколько небольших советов. Вечером того же дня написал себе заметку: «Пётр Ян — будущий чемпион мира». Вчера я показал ему эту записку, чтобы напомнить, какой большой путь он проделал», — рассказал Хатчинсон RT.
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