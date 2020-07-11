Тренер Яна по боксу: с первого дня понял, что передо мной перспективный боец

Короткая ссылка
Джон Хатчинсон, тренер по боксу бойца Петра Яна в клубе Tiger Muay Thai, рассказал, что с самого начала работы с россиянином заметил в нём будущего чемпиона.
Тренер Яна по боксу: с первого дня понял, что передо мной перспективный боец
  • © ufc
  • Instagram

«Да, буквально с первого дня понял, что передо мной перспективный боец. Мы обходились без лишних слов. Нам вообще был не нужен язык, поскольку Пётр сообразительный. Очень быстрый и талантливый. Его боксёрский стиль больше походил на любительский: он постоянно пружинил на ногах, а удары были слабее, чем могли бы быть. Тогда я дал ему несколько небольших советов. Вечером того же дня написал себе заметку: «Пётр Ян — будущий чемпион мира». Вчера я показал ему эту записку, чтобы напомнить, какой большой путь он проделал», — рассказал Хатчинсон RT.

Ранее тренер Яна по борьбе рассказал, какое прозвище дал Петру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить