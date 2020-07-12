«Атлетико» в меньшинстве победил «Бетис» в Примере благодаря голу Косты

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Мадридский «Атлетико» одержал победу над севильским «Бетисом» в матче 36-го тура испанской Примеры.
«Атлетико» в меньшинстве победил «Бетис» в Примере благодаря голу Косты
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мадриде, на «Ванда Метрополитано», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Атлетико» остался в меньшинстве на 57-й минуте. Прямую красную карточку получил Марио Эрмосо. Победу команде Диего Симеоне принёс год Диего Косты, забившего на 74-й минуте с передачи Янника Феррейры Карраско.

«Атлетико» с 66 очками занимает третье место в турнирной таблице Примеры. «Бетис» с 41 очком — 13-й.

Ранее сообщалось, что «Барселона» с минимальным счётом победила «Вальядолид» в Примере.

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