Дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче Серии А с «Аталантой»

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Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» в матче 32-го тура итальянской Серии А.
Дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче Серии А с «Аталантой»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:2.

«Аталанта» забила первой уже на 16-й минуте. Гол в активе Дувана Сапаты. «Ювентус» ответил голом Криштиану Роналду с пенальти на 55-й минуте. Гости снова вышли вперёд благодаря году Руслана Малиновского на 80-й минуте, однако бьянконери смогли уйти от поражения на 90-й минуте. Ещё один 11-метровый удар реализовал Роналду.

«Ювентус» с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Аталанта» с 67 очками — третья.

Ранее сообщалось, что «Лацио» потерпел третье поражение подряд в Серии А, уступив «Сассуоло».

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