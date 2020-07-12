Дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» уйти от поражения в матче Серии А с «Аталантой»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счётом 2:2.
«Аталанта» забила первой уже на 16-й минуте. Гол в активе Дувана Сапаты. «Ювентус» ответил голом Криштиану Роналду с пенальти на 55-й минуте. Гости снова вышли вперёд благодаря году Руслана Малиновского на 80-й минуте, однако бьянконери смогли уйти от поражения на 90-й минуте. Ещё один 11-метровый удар реализовал Роналду.
«Ювентус» с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, «Аталанта» с 67 очками — третья.
Ранее сообщалось, что «Лацио» потерпел третье поражение подряд в Серии А, уступив «Сассуоло».