Хинкель рассказал, чего «Спартаку» не хватило в матче с «Сочи»

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал поражение команды от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, разочарованы счётом. Обидно, что пропустили простой и необязательный гол, а отыгрываться всегда тяжело. Мы много атаковали, имели шансы, однако не хватало точности в принятии решений. К сожалению, не сумели забить и уступили», — приводит слова Хинкеля пресс-служба клуба.

Он отметил, что команда проявила тактическую гибкость в матче с «Сочи».

«Другое дело, что много других факторов влияют на нашу игру. В том числе этот необычный сезон как таковой. У нас молодая команда, ребята продолжают борьбу. Думаю, это станет хорошим опытом для наших игроков. Мы продолжаем верить, что преодолеем сложности, а игроки смогут вырасти», — добавил специалист.

«Спартак» на выезде уступил «Сочи» со счётом 0:1.

Ранее Хинкель назвал причины проигрышей команды в нынешнем сезоне.