Семак оценил дебют 19-летнего Прохина за «Зенит»

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют защитника команды Данилы Прохина в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Семак оценил дебют 19-летнего Прохина за «Зенит»
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«Мы хотели дать возможность проявить себя молодёжи, потихоньку подводим их к основному составу, они с нами тренируются уже довольно давно: Леон Мусаев уже второй год, играет и в товарищеских матчах, и в официальных, прибавляет, сегодня сыграл хорошо. Что касается Прохина, поначалу в его действиях ощущалась нервозность, потом она ушла, и он провёл хороший, на мой взгляд, матч», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Он отметил, что команда не разочарована, что после ничьей с «Ахматом» не сумеет побить рекорд РПЛ по набранным за сезон очкам.

«Мы много занимались решением вопросов, более важных для нашей команды в данный момент. Сейчас мы даём игровую практику тем, кто играл не так много, смотрим на состояние игроков, пытаемся ротировать состав, для того чтобы в следующих матчах все были свежие. Непросто играть через два дня на третий, а за рекордами мы точно не гонимся», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не сумел продлить свою серию побед в РПЛ.

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