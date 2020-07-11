«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ из-за автогола Маслова

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Московский «Спартак» потерпел поражение от «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче РПЛ из-за автогола Маслова
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Встреча, прошедшая в Сочи на стадионе Фишт, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Сочи» принёс автогол защитника Павла Маслова, срезавшего мяч в ворота своей команды на 24-й минуте.

«Спартак» с 33 очками за счёт разницы забитых и пропущенных мячей опустился на десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи», набрав 33 очка, поднялся на девятое место.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не сумел продлить свою серию побед в РПЛ.

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