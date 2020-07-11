Авербух: Тутберидзе совершила революцию в фигурном катании

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Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух прокомментировал победу российского специалиста Этери Тутберидзе в номинации «Лучший тренер» премии ISU Skating Awards.
Авербух: Тутберидзе совершила революцию в фигурном катании
  • РИА Новости

«Этери Георгиевна по результатам этого сезона — да и по совокупности всего последнего времени — совершила настоящую революцию, прорыв. У тренеров бывает такой период, когда их ученики не только выигрывают, но и делают определённую революцию в фигурном катании. Так и с учениками Тутберидзе — Юля Липницкая, Женя Медведева, Алина Загитова, потом Алёна Косторная, Аня Щербакова, Саша Трусова. Объективно эта награда заслуженна и оправданна», — приводит слова Авербуха ТАСС.

В сезоне-2019/20 ученицы Тутберидзе — Косторная, Щербакова и Трусова — выиграли все крупные турниры в женском одиночном катании.

Ранее Евгений Плющенко прокомментировал признание Тутберидзе лучшим тренером года по версии ISU.

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