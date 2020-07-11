Шлеменко: Ян должен победить Алдо нокаутом в чемпионских раундах

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко поделился ожиданиями от предстоящего поединка между соотечественником Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

«Жду победы Пети, чтобы был ещё один чемпион из России. Если говорить более конкретно, Ян должен победить нокаутом в чемпионских раундах, потому что он просто лучше дышит. Алдо удобен для Пети, потому что он ударник, как и наш боец, но Ян разностороннее», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Он отметил, что оба бойца готовились практически в равных условиях, находясь в жарких странах. По его мнению, спортсмены предполагали, что им придётся драться на улице и такие условия могут повлиять на ход боя.

«Повторюсь, Петя тренировался в Таиланде и очень много бегал по жаре, когда были закрыты залы. Жозе, вероятнее всего, делал так же. Но успокаивает меня одно: у Яна есть опыт, и, если все наблюдали, как он тренировался, понятно, что он к этому бою готов», — добавил Шлеменко.

Бой между Яном и Алдо за вакантный пояс чемпиона UFC в легчайшем весе пройдёт в ночь с 11 на 12 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби в рамках турнира UFC 251.

Ирландский тренер Яна Джон Хатчинсон заявил, что боец говорит по-английски лучше него.