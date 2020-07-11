Тренер «Арсенала» заявил, что команда постарается занять шестое место в РПЛ
- @pfcarsenaltula
«После домашнего поражения хотелось добиться результата. Постарались сыграть осторожно. Благодарен ребятам, особенно учитывая такие погодные условия. Видно, что и соперник не очень хорошо двигался, им тоже сводило ноги. И их команде было тяжело, и нашей», — сказал специалист на YouTube-канале РПЛ.
Он отметил, что в нескольких эпизодах, в том числе в моменте с пропущенным мячом, его команда грубо ошиблась, но он всё равно рад победе.
«Поборемся ли за шестое место? Будем стараться», — добавил Подпалый.
Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Арсенал» набрал 34 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Тамбов» с 28 очками находится на 14-й позиции.
Ранее сообщалось, что футболист «Арсенала» Евгений Луценко намерен побороться за победу в гонке бомбардиров РПЛ.