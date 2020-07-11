Футболист «Арсенала» Луценко намерен побороться за победу в гонке бомбардиров РПЛ

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Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко оценил свои шансы в гонке бомбардиров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Футболист «Арсенала» Луценко намерен побороться за победу в гонке бомбардиров РПЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мои шансы в бомбардирской гонке? Если я близко, значит, надо стремиться к этому. В данной ситуации победа важнее, больше об этом думаешь. Когда в команде всё хорошо, тогда можно и о личных амбициях подумать», — сказал Луценко после матча с «Тамбовом» на YouTube-канале РПЛ.

В этом сезоне 33-летний Луценко забил 15 мячей в 26 матчах РПЛ. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Его опережает только форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба, на счету которого 16 голов. 

Ранее гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ.

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