Титов: Тедеско не очень владеет ситуацией в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча команды с «Сочи» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Печально всё в «Спартаке» в последнее время. Ну хотя бы удалось не проиграть дерби «Локомотиву». Грядут очередные изменения, но будет ли от них толк... «Сочи» ещё не так давно на вылет стоял, был последним, а теперь в случае победы может догнать «Спартак». У «Спартака» не будет Тедеско, он дисквалифицирован. Другой вопрос, является ли это такой уж проблемой. Судя по результатам команды, он не очень владеет ситуацией», — цитирует Титова Social.bet.

Он отметил, что «Сочи» хорошо действует в домашних встречах, обладая при этом крепким составом. «Спартак» же, по его мнению, часто лучше играет в гостях, а в защите сочинцы не так надёжны.

«Про результат здесь сложно рассуждать. «Спартак» непредсказуем», — сказал Титов.

Матч 28-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи в 20:30 мск.

Ранее агент Селюк прокомментировал информацию о прибытии Сёмина на матч «Сочи» — «Спартак».